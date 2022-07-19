المفوضية الأوروبية تقدم خطة لتوفير الغاز غدا الأربعاء لشتاء آمن

فاطمة شوقى

تقدم المفوضية الأوروبية غدا الاربعاء خطة لتوفير الغاز لشتاء آمن، والتى تدعى من خلالها الحد من تكييف الهواء إلى 25 درجة والتدفئة إلى 19، وتنصح الصناعات ذات السعة باستخدام مصادر طاقة أخرى لزيادة احتياطات الغاز، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الوقت قد حان للانتقال من التخفيض الطوعي في استهلاك الغاز المقترح في مايو الماضي إلى الإجراءات الإجبارية لتكون قادرة على تجميع الاحتياطيات بهدف فصل الشتاء الذي ، في جميع الاحتمالات ، ستقطع روسيا الإمداد إلى الاتحاد الأوروبي.

وستوافق بروكسل على خطة التوفير غدا الأربعاء ، والتي تشمل ، وفقًا للمشروع الذي حصلت عليه الصحيفة الإسبانية، من حظر إبقاء درجات حرارة مكيف الهواء أقل من 25 درجة في المباني العامة أو مراكز التسوق إلى مزاد سعة الغاز للتشجيع، وعلى الصناعة أن تقلل إنتاجها مؤقتًا ، وبالتالي من استهلاكها للطاقة.

تشير الوثيقة إلى أن هذه الإجراءات هي الخطوة الأخيرة قبل الإعلان المحتمل عن حالة طوارئ للطاقة في الاتحاد الأوروبي ، وهو قرار يسمح بتقليل الإمداد إلى أنواع معينة من العملاء.

وتستند خطة المفوضية على فرضية أن "العمل الآن يمكن أن يقلل من تأثير الانقطاع المفاجئ في الإمداد بمقدار الثلث". ويشير إلى أن الظروف جاهزة بالفعل للانتقال إلى مرحلة ثانية في الإجراءات الوقائية ، مما يعني ضمناً "خفض الاستهلاك المنسق على المستوى الأوروبي قبل الطوارئ".