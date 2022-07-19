الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم مساهمتها فى حل أزمة الغذاء

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمترى بيسكوف، استعداد روسيا لضمان دخول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المفاوضات الرباعية بهذا الشأن ستتواصل، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن روسيا مستعدة للمساهمة في حل مشكلة أزمة الغذاء في العالم، والتي لم تكن الأزمة في أوكرانيا سببا لها.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: نتوقع استمرار هذه المفاوضات في المستقبل القريب جدا، فكما تعلمون، قلنا بالفعل إن وفدا عسكريا من روسيا يشارك فيها، وروسيا من جانبها مستعدة لتقديم مساهمتها في حل مشكلة أزمة الغذاء، التي ليس فقط أخذت تظهر وتختمر، بل نضجت بالفعل في جميع أنحاء العالم، ونكرر مجددا بإصرار، أن سبب هذه الأزمة ليس الوضع في أوكرانيا، وليس الحبوب الأوكرانية بل هو مجرد جزء صغير فيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: رغم كل ذلك، تبقى روسيا مستعدة لبذل كل جهد لضمان دخول هذه الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.