العثور على آثار أقدام ديناصور تعود إلى 100 مليون عام داخل مطعم فى الصين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى 100 مليون عام فى جنوب غرب الصين بعد أن رصدها شخص حاد البصر أثناء تناوله العشاء فى فناء مطعم فى الهواء الطلق.

وقال ليدا شينج، عالم الحفريات والأستاذ المساعد فى جامعة الصين لعلوم الأرض، إن العديد من الحفر الحجرية فى المطعم الذى يقع فى ليشان بمقاطعة سيتشوان، احتوت على آثار أقدام اثنين من الصربوديات، وهو توع من الديناصورات التى عاشت خلال العصر الطباشيرى المبكر.وأكد فريق شينج الاكتشاف يوم السبت باستخدام ماسح ضوئى ثلاثى الأبعاد.

وكانت الصروبديات، المعروفة بأعناقها وذيولها الطويلة، أكبر الحيوانات التى مشت على الأرض على الإطلاق، ويمكن أن يصل طولها ثلاث حافلات مدرسية، وكانت ثقيلة للغاية لدرجة أن الأرض تهتز أثناء سيرها.

وقال شينج إن الديناصوريين اللذين تم العثور على آثار أقدامهما ربما بلغ طول جسم الواحد منهم نحو ثمانية أمتار.

وقالت "سى إن إن" إنه على الرغم من اكتشاف العديد من أحافير الديناصورات من العصر الجوراسى فى سيتشوان، إلا أن عددا أقل بكثير من حفريات العصر الطباشيرى قد تم العثور عليها. وأوضح شينج أن العصر الطباشيرى هو الوقت الذى ازدهرت فيه الديناصورات حقا، مضيفا أن هذا الاكتشاف يشبه فى الواقع لغز الصور المقطوعة، ويضيف قطعة جديدة من الأدلة إلى العصر الطباشيرى فى سيتشوان وتنوع الديناصورات.