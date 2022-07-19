وأوضحت الوزارة - في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 101 ألف و734 حاجاً قدموا براً بواسطة الحافلات، بعد أدائهم فريضة الحج، كما استقبل مركز حجاج البر 6 آلاف و570 حاجاً، بينما وصل 2150 حاجاً عبر قطار الحرمين السريع.

وطبقاً للإحصائية فقد غادر 41 ألفا و280 حاجاً المدينة المنورة بعد الحج، من بينهم 7 آلاف و676 حاجاً غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، كما غادر عبر مركز حجاج البر 4 آلاف و828 حاجاً، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 69 ألفا و228 حاجاً.