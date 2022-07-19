الخارجية الصينية: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تنتهك مبدأ صين واحدة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تنتهك مبدأ صين واحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر وزير الخارجية الصينى وانغ يى، من "سحب داكنة" و"عواصف عاتية" قد تجتاح شواطئ مضيق تايوان إذا تم الطعن فى مبدأ "الصين الواحدة".

وقال وانغ يى فى خطاب أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" فى جاكرتا اليوم الاثنين: "الاستقرار على جانبى مضيق تايوان يعتمد على التمسك بمبدأ الصين الواحدة. عندما يتم الاعتراف الكامل بمبدأ الصين الواحدة، تتطور جميع جوانب مضيق تايوان بشكل سلمي. ولكن عندما يتم الطعن فى قانون الصين الواحدة أو تخريبه، فإن غيوم أو حتى عواصف عاتية ستبتلع شواطئ مضيق تايوان".