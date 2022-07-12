بكين تحذر من عواصف عاتية فى مضيق تايوان حال المساس بمبدأ "الصين الواحدة"

وكالات

حذر وزير الخارجية الصينى وانغ يى، من "سحب داكنة" و"عواصف عاتية" قد تجتاح شواطئ مضيق تايوان إذا تم الطعن فى مبدأ "الصين الواحدة".

وقال وانغ يى فى خطاب أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" فى جاكرتا اليوم الاثنين: "الاستقرار على جانبى مضيق تايوان يعتمد على التمسك بمبدأ الصين الواحدة. عندما يتم الاعتراف الكامل بمبدأ الصين الواحدة، تتطور جميع جوانب مضيق تايوان بشكل سلمي. ولكن عندما يتم الطعن فى قانون الصين الواحدة أو تخريبه، فإن غيوم أو حتى عواصف عاتية ستبتلع شواطئ مضيق تايوان".

وأشار إلى أن سبب التوتر اليوم فى مضيق تايوان هو أن سلطات الجزيرة تخلت عن التوافق الذى تم التوصل إليه عام 1992، والذى يعكس مبدأ "الصين الواحدة".

وأضاف: "إنهم يقوضون العلاقات على جانبى مضيق تايوان ويواصلون اتباع طريق الاعتماد على الدول الأجنبية فى البحث عن الاستقلال".

وأكد أن الولايات المتحدة تحاول اللعب بورقة تايوان من أجل "تقويض وكبح تنمية الصين".