التنمية المحلية: تلقينا 108 طلبات للمشاركة فى مبادرة "إيجى ترك" بـ 8 محافظات

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالدقى بحضور عدد من القيادات بالوزارتين، وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات المتعلقة بملفات التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مبادرة "إيجى ترك" لتوفير فرص عمل للشباب، وتشجيع إقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة بفكر ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وملف تدريب شباب المحليات بعد تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية خلال الفترة الماضية .

وتم خلال اللقاء مراجعة كافة الإجراءات التى تمت بين الوزارتين خلال الشهور الماضية للدفع قدماً بالمشروع، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للشباب ، حيث تم استعراض عدد الطلبات الجادة التى تقدم بها الشباب إلى المبادرة والتى بلغت حوالى 108 طلب فى 8 محافظات وجارى التواصل مع جميع الشباب الذين تقدموا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتدقيق البيانات ومراجعة الملفات لكى يتم اصدار التراخيص اللازمة.

وأكد شعراوى على الأهمية التى توليها الحكومة لمبادرة " إيجى ترك " والتى يتابع نتائجها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمساهمة فى حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب والتى تأتى فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإسراع بآليات عمل المبادرة على أرض الواقع والقضاء على أى معوقات تواجه التنفيذ وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للشباب للتقديم على المبادرة وتصميم وتنفيذ عربات الطعام والتمويل اللازم بالتنسيق مع البنوك الوطنية .

وشدد شعراوى على استعداد الوزارة عبر برنامج "مشروعك" لتوفير التمويل للشباب من خلال البنوك الوطنية التى يتعامل معها " مشروعك " لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بعد أن وفر "مشروعك " التمويل لحوالى 197 ألف مشروع خلال السنوات الماضية بتمويل بلغ حوالى 24 مليار جنيه .

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير التدريب والتأهيل للشباب قبل البدء فى المشروع والمساعدة فى إجراءات التراخيص واستيفاء العربات المتنقلة للمواصفات المطلوبة لهيئة سلامة الغذاء والاشتراطات البيئية وإنهاء أى إجراءات بالتنسيق مع السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بما يسهم فى النهاية بإنطلاق المبادرة بصورة جيدة وضمان نجاح المشروعات .

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين وعرض تقارير أسبوعية فيما يخص كافة مستجدات المبادرة على أرض الواقع وسرعة تدقيق بيانات الطلبات المقدمة من الشباب الراغبين للاستفادة بالمبادرة وعقد لقاءات معهم بحضور قيادات الوزارتين ومديرى برنامج مشروعك بالمحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى حيث سيكون لهم دور مهم خلال تنفيذ المبادرة الأيام القادمة لمتابعة استكمال ملفات الشباب والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لاستخراج تراخيص وحدة الطعام طبقاً لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية وكذا تجهيز منصة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة لاستقبال طلبات الشباب.

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والمهندس ياسر عبدالوهاب المشرف على وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومصطفى مجدى معاون الوزير.