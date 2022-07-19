الإعدام شنقا لشاب قتل آخر أخذا بالثأر فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة المتهم "محمد ع ت" هارب، بالسجن المؤبد في القضية رقم 27722 لسنة 2016 جنايات مركز سنورس والمقيدة برقم 3837 كلي الفيوم، لإدانته بقتل المجني عليه "محمود ح ع ح" مع سبق الإصرار والترصد أخذاً بالثأر، وذلك بالاشتراك مع اثنين آخرين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى 18 أكتوبر من عام 2016، حينما أعد المتهم برفقة اثنين آخرين مخططاً إجرامياً لإنهاء حياة المجني عليه للأخذ بالثأر، فأعدوا عتادهم من أسلحة نارية وبيضاء، وقرروا إنها حياة المجني عليه في وضح النهار أمام ونفذ المتهمين الثلاثة خططتهم بدقة، حيث راقبوا المجني عليه وعلموا الطريق الذي يمر عليه يومياً، وتبرصوا له حتى موعد مروره منه، وما أنّ رأوه إلا وأطلق المتهم الأول "محمد ع"، النيران عليه، وكيل له الطلقات حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، فيما هرع المتهم الثاني ليتأكد من وفاته، وإنهال عليه ضرباً بسلاح أبيض "عصا خشبية"، بينما كان الثالث يمنع المارة من التدخل لإنقاذه من بين أيديهم.
وعقب إبلاغ الشرطة انتقلت على الفور إلى مسرح الجريمة، وجرى نقل الجثة للمشرحة، كما ألقت القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن سلاح الجريمة تهم بالقتل العمد وحيازة أسلحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وكذلك ذخيرة لتلك الأسلحة، وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.
وأحال المحامي العام لمحافظة الفيوم آنذاك، المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
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