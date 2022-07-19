اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:22 م
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إعادة قطار بضائع إلى مساره بعد خروجه عن القضبان بالتل الكبير بالإسماعيلية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:50 م
إعادة قطار بضائع إلى مساره بعد خروجه عن القضبان بالتل الكبير بالإسماعيلية خروج قطار بضاعة عن مساره بالتل الكبير بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تعرض جرار قطار بضائع وإحدى عرباته للخروج عن مسارهما بمحطة البعالوة بالتل الكبير بالإسماعيلية، وتم عودتهما إلى مسارهما دون توقف حركة القطارات.
 
تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج جرار قطار  بضائع وإحدى عرباته   عن مسارهما بمحطة سكك حديد البعالوة بالتل الكبير  واضاف بان القطار كان قادما من الزقازيق ومتجه الى الإسماعيلية.
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وشرطة السكة الحديد بالإسماعيلية كما انتقل المحاسب احمد العايدى رئيس مركز ومدينة التل الكبير  الى محطة البعالوة.
 
وتمكن مسؤلى السكك الحديدية من عودة الجرار عربةالقطار إلى مسارهما الصحيح دون توقف حركة القطارات.
 
 
خروج قطار بضاعة عن مساره بالتل الكبير بالإسماعيلية (1)
 

خروج قطار بضاعة عن مساره بالتل الكبير بالإسماعيلية (2)
 
 
جانب من الحادث (1)
 

جانب من الحادث (2)
 

جانب من الحادث (3)
 

 


الاسماعيلية

خروج قطار عن مساره

امن الاسماعيلية

السكك الحديدية



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