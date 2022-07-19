إعادة قطار بضائع إلى مساره بعد خروجه عن القضبان بالتل الكبير بالإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج جرار قطار بضائع وإحدى عرباته عن مسارهما بمحطة سكك حديد البعالوة بالتل الكبير واضاف بان القطار كان قادما من الزقازيق ومتجه الى الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وشرطة السكة الحديد بالإسماعيلية كما انتقل المحاسب احمد العايدى رئيس مركز ومدينة التل الكبير الى محطة البعالوة.

وتمكن مسؤلى السكك الحديدية من عودة الجرار عربةالقطار إلى مسارهما الصحيح دون توقف حركة القطارات.