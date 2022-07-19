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أوكرانيا تهدد بيلاروسيا بقطع العلاقات الدبلوماسية إذا عبرت قواتها الحدود

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:38 ص
أوكرانيا تهدد بيلاروسيا بقطع العلاقات الدبلوماسية إذا عبرت قواتها الحدود وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
أ ش أ

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حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من أن أوكرانيا ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع بيلاروسيا إذا عبرت قواتها المسلحة الحدود الأوكرانية.


وقال كوليبا -في مقابلة صحفية أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية مقتطفات منها اليوم الاثنين- إن بيلاروسيا متواطئة في "جريمة العدوان"، على حد وصفه، ولا أحد يطرح تساؤلات أو يشكك في هذا الأمر.


وأضاف: "لقد قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا فور بدء الهجوم الشامل. وسوف نقطع العلاقات مع بيلاروسيا إذا عبرت قواتها المسلحة الحدود الأوكرانية".


وأشار إلى أن كييف تعتبر الطريق البيلاروسي لعبور الحبوب إلى دول البلطيق على وجه الحصر باعتباره آخر أمل، إذا لم تنجح أي طريقة أخرى، وقال "لا يرغب أحد في التعامل مع مينسك المتواطئة في العدوان في أي قضايا تجارية. لذا عمل اللوجيستيون والمستثمرون من القطاع الخاص جيدًا لتوسيع إمكانيات الطرق البرية عبر دول الاتحاد الأوروبي".


وأضاف "أحرزنا تقدما في المفاوضات بشأن الطريق البحري، وبالتالي فإن خيار طريق بيلاروسيا الطارئ لم يعد مطروحا".


جدير بالذكر أنه بسبب التدخل الروسي غير المبرر في أوكرانيا، توقف أكثر من 20 مليون طن من الحبوب المعدة للتصدير، ولا سيما ضمن برنامج الغذاء العالمي، مما يعرض بلدان العالم الأكثر ضعفا، ولا سيما تلك الموجودة في أفريقيا، لخطر المجاعة.


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