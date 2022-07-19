"أوقاف الأقصر" تطلق الدفعة الثالثة من الدروس المنهجية بمسجد أحمد العديسى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات الدفعة الثالثة من الدروس المنهجية بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك داخل مسجد أحمد العديسي بمدينة الطود.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه طبقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية، تقرر أعلن انطلاق الدفعة الثالثة من الدروس المنهجية بالمديرية، والتي سيبدأ تطبيقها بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو بين المغرب والعشاء بصورة أسبوعية بمسجد أحمد العديسى بالطود، وبذلك يكون قد تم اعتماد عدد 4 مساجد كبرى بالمديرية لإقامة فعاليات الدروس المنهجية.

وكان قد تم إطلاق فعاليات الدفعة الثاني من الدروس المنهجية بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فى مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك، ومسجد العتيق فى مدينة إسنا، بدءاً من يوم الأحد المقبل 17 يوليو الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه طبقاً لما تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية، تستعد المديرية لإنطلاق الدفعة الأولى من الدروس المنهجية بالمديرية، والتي بدأ تطبيقها بدءاً من يوم الأحد الموافق 2022/7/17 بين المغرب والعشاء، وذلك بمسجد السيد يوسف بالكرنك بمدينة الأقصر، ومسجد العتيق فى مدينة إسنا.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف المنوط بها بنشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة وبمناسبة حلول فصل الصيف واستثمارا لأوقات الفراغ المتاح لدى الأطفال، فقد تم انضمام عدد 117 مسجدا جديدا للبرنامج الصيفي للأطفال بمحافظة الأقصر تحت مسمى حق الطفل ليرتفع عدد المساجد المعتمدة المشاركة إلى عدد 326 مسجدا على مستوى المحافظة.

وشدد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم تزويد هذه المكتبات بركن تثقيفي للطفل، يضم عدد (15) كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة، وبذلك تكون مديرية أوقاف الأقصر قد بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل 209 مساجد.