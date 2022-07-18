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20 يوليو الجاري.. الأمم المتحدة تعقد المؤتمر الدولى للقدس

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:32 م
20 يوليو الجاري.. الأمم المتحدة تعقد المؤتمر الدولى للقدس أمين عام الأمم المتحدة
كتبت: هند المغربي

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تعقد لجنة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، 20 يوليو الجاري المؤتمر الدولي حول قضية القدس بعنوان “الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة "، وفقا لبيان الأمم المتحدة.
 
وأضاف البيان: "يهدف المؤتمر الذي يعقد افتراضيا إلى تسليط الضوء على الواقع الذي يعيشه الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية تحت الاحتلال الإسرائيلي ومناقشة سبل دعم المجتمع المدني المرتكز على الشباب الفلسطيني أثناء مواجهتهم للتحديات اليومية".
 
وتابع: كما يهدف الحدث، إلى رفع مستوى الوعي بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام مع تسليط الضوء أيضا على تقليص إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وقدرتهم على الازدهار في مدينتهم.، من خلال تسليط الضوء على أصوات الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية.
 
ولفت البيان إلى أنه سيناقش الحدث أيضًا سبل دعم الفلسطينيين والحفاظ على قدرتهم على الصمود كعوامل تغيير لتحقيق سلام عادل ودائم، كما ستركز حلقة النقاش على إبراز دور الشباب الفلسطيني في الحفاظ على الوضع النهائي للقدس.
 
 

الأمم المتحدة

القدس

فلسطين

التعاون الاسلامي

اخبار فلسطين



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