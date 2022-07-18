140 مليون أمريكي يواجهون ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعات غير مسبوقة فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يواجه حوالى 141 مليون شخص ارتفاعات عالية تتخطى الـ 100 درجة فهرنهايت (ما يعادل 45 درجة" وستستمر الموجة الحارة خلال الأسبوع المقبل.
وفقا لشبكة أن بى سي، ارتفعت تنبيهات الحرارة يوم الاثنين لأجزاء من 16 ولاية وبالنسبة لبعض المواقع، فإن درجات الحرارة المرتفعة جنبًا إلى جنب مع الرطوبة العالية ستجعلها تصل إلى 110 درجة فهرنهايت.
سجلت دالاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، 105 درجة للمرة الرابعة هذا الصيف، وهو ثالث أكبر رقم حتى الآن بعد درجات عامى 1980 و 1954، مع توقع أن تكون أعلى المستويات من الاثنين إلى الأربعاء 110 و109 و 109 على التوالي.
وبحسب التقرير، فى أماكن أخرى من تكساس، تشهد أوستن وسان أنطونيو وهيوستن بالفعل أسخن صيف على الإطلاق. يمكن لجميع المدن الثلاث تسجيل مستويات قياسية عالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما كان الحال فى الأسابيع العديدة الماضية، ستساعد حرارة الصيف والرطوبة على العواصف الشديدة عبر عدة مناطق، فمن المتوقع أن تهب عواصف رعدية قوية وشديدة على 19 مليون شخص فى منطقتين وفى كلتا المنطقتين، ستكون الرياح المدمرة هى الخطر الرئيسى يليها البرد والأعاصير المنعزلة.
ويوم الثلاثاء، من المحتمل حدوث المزيد من العواصف عبر السهول الشمالية وأعلى الغرب الأوسط فى شمال البحيرات العظمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة