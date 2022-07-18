140 مليون أمريكي يواجهون ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعات غير مسبوقة فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يواجه حوالى 141 ‏مليون شخص ارتفاعات عالية تتخطى الـ 100 درجة فهرنهايت (ما يعادل 45 درجة" وستستمر الموجة ‏الحارة خلال الأسبوع المقبل.‏

وفقا لشبكة أن بى سي، ارتفعت تنبيهات الحرارة يوم الاثنين لأجزاء من 16 ولاية وبالنسبة لبعض ‏المواقع، فإن درجات الحرارة المرتفعة جنبًا إلى جنب مع الرطوبة العالية ستجعلها تصل إلى 110 درجة ‏فهرنهايت. ‏

سجلت دالاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، 105 درجة للمرة الرابعة هذا الصيف، وهو ثالث أكبر رقم ‏حتى الآن بعد درجات عامى 1980 و 1954، مع توقع أن تكون أعلى المستويات من الاثنين إلى ‏الأربعاء 110 و109 و 109 على التوالي.‏

وبحسب التقرير، فى أماكن أخرى من تكساس، تشهد أوستن وسان أنطونيو وهيوستن بالفعل أسخن صيف على الإطلاق. ‏يمكن لجميع المدن الثلاث تسجيل مستويات قياسية عالية خلال الأيام القليلة المقبلة.‏

كما كان الحال فى الأسابيع العديدة الماضية، ستساعد حرارة الصيف والرطوبة على العواصف الشديدة ‏عبر عدة مناطق، فمن المتوقع أن تهب عواصف رعدية قوية وشديدة على 19 مليون شخص فى منطقتين ‏وفى كلتا المنطقتين، ستكون الرياح المدمرة هى الخطر الرئيسى يليها البرد والأعاصير المنعزلة.‏

ويوم الثلاثاء، من المحتمل حدوث المزيد من العواصف عبر السهول الشمالية وأعلى الغرب الأوسط فى ‏شمال البحيرات العظمى.‏