اليوم السابع
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140 مليون أمريكي يواجهون ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:13 م
140 مليون أمريكي يواجهون ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة درجة الحرارة
كتبت: نهال أبو السعود

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تشهد الولايات المتحدة ارتفاعات غير مسبوقة فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يواجه حوالى 141 ‏مليون شخص ارتفاعات عالية تتخطى الـ 100 درجة فهرنهايت (ما يعادل 45 درجة" وستستمر الموجة ‏الحارة خلال الأسبوع المقبل.‏

 

وفقا لشبكة أن بى سي، ارتفعت تنبيهات الحرارة يوم الاثنين لأجزاء من 16 ولاية وبالنسبة لبعض ‏المواقع، فإن درجات الحرارة المرتفعة جنبًا إلى جنب مع الرطوبة العالية ستجعلها تصل إلى 110 درجة ‏فهرنهايت. ‏

 

سجلت دالاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، 105 درجة للمرة الرابعة هذا الصيف، وهو ثالث أكبر رقم ‏حتى الآن بعد درجات عامى 1980 و 1954، مع توقع أن تكون أعلى المستويات من الاثنين إلى ‏الأربعاء 110 و109 و 109 على التوالي.‏

 

وبحسب التقرير، فى أماكن أخرى من تكساس، تشهد أوستن وسان أنطونيو وهيوستن بالفعل أسخن صيف على الإطلاق. ‏يمكن لجميع المدن الثلاث تسجيل مستويات قياسية عالية خلال الأيام القليلة المقبلة.‏

 

كما كان الحال فى الأسابيع العديدة الماضية، ستساعد حرارة الصيف والرطوبة على العواصف الشديدة ‏عبر عدة مناطق، فمن المتوقع أن تهب عواصف رعدية قوية وشديدة على 19 مليون شخص فى منطقتين ‏وفى كلتا المنطقتين، ستكون الرياح المدمرة هى الخطر الرئيسى يليها البرد والأعاصير المنعزلة.‏

 

ويوم الثلاثاء، من المحتمل حدوث المزيد من العواصف عبر السهول الشمالية وأعلى الغرب الأوسط فى ‏شمال البحيرات العظمى.‏

 


الولايات المتحدة

تكساس

دالاس

طقس أمريكا

تغير المناخ



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