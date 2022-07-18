محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق السلة بدسوق والجهاز الفني لصعودهم للدوري الممتاز.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فريق كرة السلة بدسوق والجهاز الفني والإداري، بحضور هيام الطباخ، لصعوده للدوري الممتاز "ا"، و المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعادل حسنين محمد، رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب عبد الرؤوف عارف، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة اسلام ابراهيم الحوشي، عضو مجلس الإدارة، هدى عبدالعزيز ليمونه، عبد الحليم أحمد ضيف الله، ومعتز عبدالله أبوكيله، وعمرو محمد الصياد، ومحمود نجيب غلمش، وعصام مرعي، أمين صندوق.



ووجه محافظ كفر الشيخ ونائبه التحية للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، مؤكداً الأهم من الصعود للدوري الممتاز "ا"، هو الاستمرارية في التفوق، مشيراً إلى أنه لديه الثقة في اللاعبين والجهاز الفني، في الفوز على فرق كبيرة بالدوري، ويحصلون على مركز متقدم إن شاء الله، مؤكداً على دعمه للفريق، ولكل الرياضيين.



كما أشاد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ بالفريق، والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة، متمنيا لهم التوفيق في مباريات الدوري الممتاز، وأنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمباريات وسينالون التشجيع من أهالي المحافظة.



وأكدت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، أنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ ونائبه، على تكريم الفريق والجهاز الفني والإداري، والإشادة بمجلس الإدارة ، مشيرة إلى فريق دسوق هو الفريق الثالث الذي يصعد للدوري الممتاز "ا" منذ الثمانينات ومؤكدة أن محافظ كفر الشيخ، داعم للرياضة.



كرم محافظ كفر الشيخ الجهاز الفني والإداري، أحمد حمدي أحمد رئيس الجهاز، ومصطفى أبو المجد عفصة، المدير الفني ، محمود جميل الحوفي، المدرب العام، ومحمد صلاح القصاص، المدير الإداري للفريق ،والدكتور خالد محمد شلبي، علاج طبيعي، واللاعبين محمد رمضان أبوخضره، وإبراهيم جمعة سليمان، وفارس محمد فارس ، ومحمد سمير عبدالفتاح، ووليد أحمد أبوخضرة ، وأحمد جمال السيد، وأسامة محمد عيد، وإسلام عبدالمنعم عبدالحميد، وأحمد السعيد الخولي، أحمد محمد خلف، وأحمد أشرف الحريري، وعبدالعليم جمال الدين، ورمضان فوزي عبدالقادر ، وأحمد حمدي الفخراني.





اعضاء الفريق



أعضاء الفريق_1



المحافظ يكرم فريق كرة السلة



جانب من التكريم



صورة جماعية لللفريق



محافظ كفر الشيخ يكرم فريق كرة السلة



