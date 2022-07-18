اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 04:58 م
أكرم القصاص
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محافظ بني سويف: كميات القمح المستلمة بالصوامع تخطت المستهدف بأكثر من 250 طنا

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:03 م
محافظ بني سويف: كميات القمح المستلمة بالصوامع تخطت المستهدف بأكثر من 250 طنا الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي" صومعة سدس، شونة اهناسيا، مركزي التجميع بمطحن الواسطي وصومعة بوهلر"، حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع ومراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد ،فيما تم غلق باقي المواقع لامتلاء السعات التخزينية بها ، خاصة بعد تحقيق المستهدف وانخفاض معدلات التوريد ،انتظاراً  لصدور قرار  الوزارة بإغلاق باب التوريد إيذاناً بانتهاء الموسم.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم  توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم إلى 230 ألف و252 طن قمح، أعلى من المستهدف توريده هذا الموسم والمقدر بــ 230 ألف طن، بنسبة توريد أكثر من  100.1% ،منوها عن  متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أوضح"وصفي"، أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بعد توريد كميات أعلى من المستهدف قبل انتهاء الموسم  وتحقيق المستهدف ،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ" والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم ونظرا لامتلاء السعات التخزينية بباقي المواقع ، وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ، ولتوفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.

 


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