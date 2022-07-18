محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم للنيابة

المنوفية - فريق المحافظات

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من المختصين بالإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وجود مخالفات تلاعب وتزوير بأحد ملفات التراخيص غير مطابقة للطبيعة مما يعد إهداراً للمال العام، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من رئيس حى غرب شبين الكوم .

وتبين من خلال دراسة وفحص تقرير اللجنة المشكلة بحى غرب شبين الكوم، قيام مسئولى الإدارة الهندسية بالتلاعب في ملف الترخيص رقم 191 لسنة 2017 لإقامة مبنى على مساحة 205م عبارة عن بدروم وأرضى و5 أدوارعلوية وذلك بالمخالفة للمساحة الفعلية المنفذة للمبنى والمقام على جزئين على الطبيعة بمساحة إجمالية 566م .

وبمراجعة الرسوم المسددة لمركز معلومات شبكة المرافق وسجلات التحسين بالحى اتضح أنه تم تسديد الرسوم على المساحة التى صدر بها الترخيص 205 م والمثبتة بالعقد وعدم وجود أية عقود أخرى تفيد أن المساحة 566 م ، فضلاً عن قيامهم بإستخدام المزيل في التلاعب بمساحات المبنى بالجهة الغربية والشرقية وهو ما يعد مخالفاً للقانون وإهدراً للمال العام .

وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .