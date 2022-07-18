اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه برفع أعلام 102 دولة بمحيط استاد القاهرة الدولى

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:26 م
محافظ القاهرة يوجه برفع أعلام 102 دولة بمحيط استاد القاهرة الدولى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تستضيف مصر حاليا بطولة كأس العالم للسلاح والتي تستمر في الفترة من 15 يوليو وحتى 23 يوليو، ويشهد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي فعاليات البطولة. 
 
وفي ذلك السياق تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لظهور هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير بالمظهر الذي يليق بمصر، حيث يتم يوميا متابعة أعمال النظافه والتجميل بمحيط استاد القاهرة والطرق المؤدية إلى الاستاد وكذلك التنسيق مع الأجهزة المعنية لمتابعة رفع أى إشغالات تشوه المظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بالاستاد، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة لكل ما يستجد.
 
كما تابع المحافظ رفع أعلام الدول المشاركة بالبطولة وعددها 102 دولة بمحيط استاد القاهرة الدولي، حيث تشارك قارة أوروبا بأكبر عدد من الدول بواقع 36 دولة، كما تشارك قارة آسيا بـ 26 دولة وقارة أمريكا بـ 23 دولة وأفريقيا بـ 15 دولة، بالإضافة إلى دولتين من أوقيانوسيا.
 

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القاهرة

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