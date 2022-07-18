لمرضى التهاب القولون التقرحى.. نظامك الغذائى الصحى لتجنب المضاعفات

فاطمة ياسر

مرض التهاب القولون التقرحي يعد من الأمراض المرتبطة بالجهاز المناعي، لأنه يقوم بمهاجمة بطانة الأمعاء، والقيام بتناول طعام ونظام غذائي صحي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالأعراض المرتبطة به.

وأوضح التقرير المنشور عبر "لايف ساينس"، أنه في حالة الإصابة بنوبة التهاب القولون التقرحي، علي المرض تناول الأطعمة الصلبي لأنها تساهم في بطيء حركة المعدة والأمعاء، علي سبيل المثال الفواكه والخضروات قليلة الألياف، كالبطيخ والموز، والبروتين قليلة الدهون كالدجاج والبيض، والحبوب المكررة مثل الخبز والمكرونة، وهذا النظام الغذائي ما حددته الجمعية الكندية لأبحاث الأمعاء.

وحث التقرير، علي ضرورة تجنب بعض الأطعمة خلال نوبة التهاب القولون التقروحي، ومنها الألبان، والمشروبات الغنية بالكافيين، واللحوم عالية الدهون، والأطعمة الحارة، والتي تحتوي علي الجلوتين.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " mayoclinic"، العديد من الأعراض التي تؤكد حقيقة الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، ومنها:

-الإصابة بالإسهال الذي يكون مصاحب بالدم أو الصديد.



-ألم شديد وتقلصات في البطن.



-فقدان الوزن غير المبرر.



-الشعور بالإرهاق الشديد والضعف العام.



كما أكد التقرير، أن علاج التهاب القولون التقرحي يعتمد علي الأدوية أو الجراحة، وذلك حسب الحالة، ولكن في بداية الإصابة تكون مضادات للاتهابات، ومثبتات الجهاز المناعي بالجسم، ومسكنات، وعلاج الاسهال، أما الجراحة تعتمد علي استئصال جزء من القولون.