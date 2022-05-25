ماذا يجب تناوله لتخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي؟

كتب - حسام الشقويرى

بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي (UC) ، وهو مرض التهاب الأمعاء المزمن (IBD) ، فإن خطة النظام الغذائي الصحيحة عادة ما تكون الحد من بعض الأطعمة التي يبدو أنها تؤدي إلى تفاقم الأعراض، ولا يوجد نظام غذائي محدد مثبت أو "أفضل" للمساعدة، لكن وضع خطة يمكن أن يساعد بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة في إدارة أعراضهم، حسبما نشر موقع healthline.

يمكن أن تكون مفكرة الطعام مفيدة بشكل خاص إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي جديد.ويختلف جسم كل شخص عن الآخر ، لذلك من الممكن أن يكون لدى شخصين مصابين بالتَّحرِّك المُحَفِّز أطعمة مختلفة.

يمكن أن يساعدك تسجيل ما تأكله على مدار اليوم وعند حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي أنت وطبيبك في تضييق نطاق محفزات طعامك الشخصية، ومن هذه الأطعمة:

ولا توجد طريقة محددة لتجنب النوبات المرضية للأبد ، ولكن يمكنك إطالة فترات التعافي من خلال الحفاظ على نظام غذائي متنوع وغني بالمغذيات لا يتضمن الأطعمة المحفزة، وللبقاء خاليين من الأعراض، قد يكون من المفيد اتباع أحد الأنظمة الغذائية التي يجدها الأفراد الآخرون المصابون، بالإضافة إلى إدخال أطعمة جديدة ببطء والحفاظ على رطوبة الجسم، ومع ذلك ، من المهم استشارة طبيبك أو اختصاصي التغذية قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.

بعض الأطعمة التي قد تساعدك على الشعور بالراحة والرطوبة أثناء فترة الهدوء تتضمن

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والفول والمكسرات

الدهون الصحية ، بما في ذلك زيت الزيتون وزبدة المكسرات والبذور

البروتين ، بما في ذلك اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض

فواكه وخضراوات كاملة

خبز القمح الكامل والمعكرونة والأرز البني

مكملات فيتامين د

خطط النظام الغذائي

فيما يلي بعض الأنظمة الغذائية الأكثر شيوعًا والتي قد تقلل الالتهاب وتبقيك خاليًا من الأعراض لفترة أطول.

نظام غذائي منخفض الألياف

كان يشار إليه ذات مرة باسم " نظام غذائي منخفض البقايا ". تشير "البقايا" إلى الأطعمة التي لا يستطيع جسمك هضمها جيدًا وينتهي بها الأمر في البراز. في الآونة الأخيرة ، تمت إزالة هذا النظام الغذائي من دليل الرعاية التغذوية التابع للأكاديمية الأمريكية للتغذية والنظام الغذائي.

لكن النظم الغذائية منخفضة الألياف قد لا يزال بالنسبة لبعض الأفراد الذين يعانون من جامعة كاليفورنيا. يسمح هذا النظام الغذائي للجهاز الهضمي بالراحة ويجب استخدامه مؤقتًا فقط أثناء حدوث نوبة قلبية.

ماذا يمكنك أن تأكل في نظام غذائي منخفض الألياف:

الحليب أو الجبن أو البودنج أو الزبادي

الخبز الأبيض المكرر والمعكرونة والبسكويت والحبوب الجافة التي تحتوي على أقل من نصف جرام من الألياف لكل وجبة

اللحوم المطبوخة الطرية والناعمة مثل الدواجن والبيض ولحم الخنزير والأسماك

زبدة الفول السوداني والجوز

عصائر الفاكهة الخالية من اللب

الفواكه المعلبة وعصير التفاح ، لا تشمل الأناناس

الموز الخام والناضج والبطيخ والشمام والبطيخ والخوخ والخوخ والمشمش

خس ، خيار ، كوسة ، بصل

السبانخ المطبوخ ، القرع ، القرع الأصفر الخالي من البذور ، الجزر ، الباذنجان ، البطاطس ، والفاصوليا الخضراء والشمعية

زبدة ، سمن ، مايونيز ، زيوت ، صلصات ناعمة ، صلصات (وليس طماطم) ، كريمة مخفوقة ، وتوابل ناعمة

كعكات عادية ، بسكويت ، فطائر ، وجلو

ما يجب الحد منه أو تجنبه:

اللحوم الباردة

فواكه مجففة

التوت والتين والخوخ وعصير القراصيا

الخضار النيئة غير المذكورة في القائمة أعلاه

الصلصات الحارة والمخللات والمخللات مع قطع

المكسرات والبذور والفشار

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والكاكاو والكحول

تحدث مع طبيبك أو أخصائي التغذية للحصول على مزيد من الإرشادات حول كيفية ووقت اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.