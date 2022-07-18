للنساء.. عند اقتراب سن اليأس وجبات صحية خفيفة لتخفيف الوزن الزائد

فاطمة ياسر

سن اليأس يعد من المراحل العمرية الحرجة التي تمر بها النساء، فيحدث لديهن تغير في الوزن وفي شكل وطبيعة الجسم، والسبب تعرضهن لتغيرات هرمونية في أجسامهن.

ففترة سن اليأس، تعني عدم نزول الدورة الشهرية، وحدوث تغيرات كثيرة في هرمونات الجسم، ولذا يجب علي النساء خلال هذه الفترة توخي الحذر، والتعرف علي نوعية وطبيعة الطعام التناول خلال هذه الفترة الحرجة، وذلك وفقا لموقع "إكسبريس".

أوضح التقرير أن عنصر اليود يعد من أهم العناصر الغذائية المهمة التي يجب علي النساء خلال فترة انقطاع الطمث أو سن اليأس تناولها، لأنه يحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وحث التقرير، على ضرورة تغير وتعديل العديد من العادات الغذائية الخاطئة المتبعة سابقا، ولذا عليهن تناول الطعام بشكل صحي، وممارسة التمارين الرياضية، وتناول الطعام الغني بالعناصر الغذائية المميزة، كالخضروات والفواكه والبروتين.

وأشار التقرير، أن تناول منتجات الألبان يعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي العديد من الفوائد الغذائية خلال هذه الفترة، ولذا تناول الحليب والأجبان، والزبادي والبيض، فهي أطعمة مهمة للنساء خلال هذه الفترة الحرجة.

كما أضاف التقرير، أن تناول الأسماك الزيتية إلي نظامك الغذائي يعد من الأمور الجيدة والمهمة لحياتك، وأيضا الدهون الصحية كزيت الزيتون، أمور تعد من الحيل الغذائية الجيدة لك ولصحتك.