أطعمة تساعد النساء على تجنب زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث

كتبت فاطمة خليل

سن اليأس هو الوقت الذي يشير إلى نهاية الدورة الشهرية للمرأة، إنها عملية بيولوجية طبيعية تحدث عادة عندما تكون النساء في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، قد تؤدي الأعراض الجسدية المصاحبة لانقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة، بالإضافة إلى الأعراض العاطفية إلى تعطيل نومك وتقليل طاقتك أو التأثير على صحتك العاطفية، وغالبًا ما تخشى العديد من النساء انقطاع الطمث لأنه غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة حول منطقة الوسط، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تساعد النساء على تجنب زيادة الوزن بعد سن اليأس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". لماذا تحدث زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث؟ يكاد يكون اكتساب الوزن في منتصف الجسم شائعًا بين النساء في فترة انقطاع الطمث في المتوسط ، يزداد وزن المرأة 2-3 كجم أثناء انقطاع الطمث ومع ذلك، فإن زيادة الوزن ستختلف من امرأة لأخرى ينتج الجسم هرمونات أقل أثناء انقطاع الطمث، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين يعني أن جسمك يخزن المزيد من الدهون ويعيد توزيعها بشكل مختلف - بشكل أساسي حول منطقة المعدة. يكاد يكون اكتساب الوزن في منتصف الجسم شائعًا بين النساء في فترة انقطاع الطمث في المتوسط ، يزداد وزن المرأة 2-3 كجم أثناء انقطاع الطمث ومع ذلك، فإن زيادة الوزن ستختلف من امرأة لأخرى ينتج الجسم هرمونات أقل أثناء انقطاع الطمث، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين يعني أن جسمك يخزن المزيد من الدهون ويعيد توزيعها بشكل مختلف - بشكل أساسي حول منطقة المعدة.

تتناقص كتلة العضلات أيضًا مع تقدمنا في العمر، وهذا هو سبب زيادة الوزن لدى العديد من النساء مع تقدمهن في العمر وأثناء انقطاع الطمث.

عامل آخر يساهم في زيادة الوزن في فترة ما حول انقطاع الطمث قد يكون زيادة الشهية وتناول السعرات الحرارية التي تحدث استجابة للتغيرات الهرمونية.

النظام الغذائي الصحيح يحمي من زيادة الوزن

إن بذل مجهود واعي لزيادة بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في تجنب اكتساب تلك الكيلوجرامات الإضافية غير المرغوب فيها.

يتضمن ذلك زيادة تناولك للكربوهيدرات غير النشوية والدهون الصحية والماء وشاي الأعشاب.

الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف مفيدة أيضًا حاولى تضمين المزيد من الخضار في نظامك الغذائي.

اختارى المزيد من الفاكهة والحبوب الكاملة ، خاصة تلك الأقل معالجة وتحتوي على ألياف أكثر.

البقوليات والمكسرات وفول الصويا والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم خيارات جيدة.

اللحوم مثل اللحوم الحمراء أو الدجاج يجب أن تؤكل بكميات محدودة.

استبدلى الزبدة بالزيوت ، مثل الزيتون أو الزيت النباتي ، بكميات قليلة.

قللى المشروبات المحلاة بالسكر ، مثل المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة والمياه المنكهة والقهوة والشاي المضاف له سكر والأطعمة الأخرى التي تساهم في زيادة السكر الغذائي تشمل البسكويت والفطائر والكعك والدونات والآيس كريم والحلوى.

الأهم من ذلك ، التركيز على تناول طعام صحي ، وليس معالج.

بصرف النظر عن المظهر ، يمكن أن يكون لزيادة الوزن بعد انقطاع الطمث آثار خطيرة على صحتك.

يزيد الوزن الزائد ، خاصةً حول منطقة الوسط ، من خطر الإصابة بمشكلات في التنفس وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

يزيد الوزن الزائد أيضًا من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون وسرطان بطانة الرحم.