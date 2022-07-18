اليوم السابع
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كبار علماء الهند فى زيارة للجامع الأزهر.. صور

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:32 م
كبار علماء الهند فى زيارة للجامع الأزهر.. صور زيارة علماء الهند للجامع الأزهر
كتب: على عبدالرحمن

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على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة العلمية المتقدمة المتخصصة نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية زيارة للجامع الأزهر بالقاهرة لكبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية اليوم الاثنين 18/ 7/ 2022م.

 

واستمع الوفد لشرح تفصيلى عن تاريخ بناء الجامع الأزهر، وفى ختام الجولة قدم المشاركون فى الدورة الشكر لوزارة الأوقاف على هذه الجولة التاريخية، فمصر بلد الأزهر الشريف، والأزهر منارة العلم والعلماء، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

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 جانب من الجامع الأزهر 

 

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 زيارة الوفد الهندى 

 

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جانب من الزيارة 

 

 

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