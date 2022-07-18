قصة صعود "عمر العربى" الفائز بـ 5 ميداليات ذهبية فى البطولة الأفريقية للجمباز

فاز الطالب عمر العربى من محافظة الإسكندرية بـ 5 ذهبيات وفضية فى بطولة إفريقيا للجمباز، حيث يدرس عمر بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، قائلا أنه اختار رياضة الجمباز منذ صغره وحصل على العديد من البطولات والمراكز الرياضية المتقدمة.

وقال عمر العربى، أن البطولة الأفريقية، كانت بالنسبة له تحديا كبيرا لأنه لم يأخذ وقتا كبيرا للاستشفاء العضلى من بطولة البحر المتوسط، مضيفا أن هذه البطولة كانت وسط فريق ومدربين مميزين استطاعوا تأهيله وحمايته من الإصابات، وتمكن من رفع اسم وعلى مصر فى البطولة، وحقق إنجازا كبيرا خاصة أن المنافسين كانوا أقوياء، موضحا أنه فاز بذهبية جهاز المتوازى، وحصان قفز، وجهاز الحلق، حركات أرضية، وفرق عام، وفضية فردى عام أنه استطاع أن يتغلب على أقوى منافس له وهو بطل الجزائر، كما أن هناك منتخبات قوية مثل المغرب والسنغال تفوق عليهم وأحرز المركز الأول.

وعن بدايته فى الجمباز، قال أنه التحق برياضة الجمباز وهو فى سن الـ 6 سنوات وبدأ فى الاحتراف فى سن الـ 9 سنوات وبدء بعدها الالتحاق بالبطولات الرياضية وسط تشجيع من والدته، التى كانت أكبر مشجع له فى حياته، واستطاعت تحفيزه حتى وصل إلى المركز المميز الذى وصل إليه الآن.

وأشار إلى أن رياضة الجمباز مختلفة عن أى رياضة أخرى، لأنه يحتاج إلى تركيز ومرونة عضلات وأى شخص يلعب الجمباز لابد أن يتوفر لديه هذه المؤهلات، حتى يتفوق ويستطيع الوصول إلى مركز متقدم فى الرياضة.

وقال أنه مر بالعديد من التحديات فى بدايته منها التأهيل البدنى، وهى أصعب مرحلة، بعدها الإصابات التى تعرض لها منها إصابته قبل إحدى البطولات الكبرى وإجراء عملية وأخبره الطبيب أنه لا يمكن اللعب بعدها، وكانت أصعب اللحظات التى مر بها بعد سماعه هذه الكلمات، ولكن وسط تشجيع الجهاز الفنى واتحاد الجمباز، استطاع أن يتجاوز الإصابة وعاد إلى مستواه الرياضى وتفوق فى البطولات الرياضية.

وقال أن بدايته كانت فى المؤسسة الرياضية والآن هو يلعب فى النادى الأهلى، بعد أن وقع عقد فى العام الماضى، وحقق بطولات عديدة وكانت أولى البطولات عام 2012 وهى البطولة العربية وحقق مركز أول ثم الأفريقية ثم سلوفينيا وحقق العديد من الميداليات الذهبية والفضية.

وأكد أن منتخب مصر للجمباز، استطاع أن يحقق مراكز متقدمة مؤخرا فى السنوات الأخيرة، ويظهر على الخريطة العالمية، وذلك لاهتمام الجهاز الفنى باللاعبين وتأهيلهم للبطولات بالشكل المشرف للحصول على المراكز المتقدمة والهدف فى الفترة القادمة هو المنافسة فى دورة الألعاب الأوليمبية القادمة وكأس وبطولة العالم ويتمنى أن يحقق مراكز فيها ورفع اسم مصر.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية والنشاط الرياضى دائما متابعين الإنجازات الرياضية ويحفزوا للمشاركة فى البطولات ونشر إنجازاته وذلك يشجعه باستمرار على الاستمرار والمشاركة الدولية.

وعن الجمباز قال أن الرياضة انتشرت بشكل كبير، وأصبح هناك أكاديميات لتعليم الجمباز بالإضافة إلى الأندية الرياضية التى تفتح أبوابها للالتحاق بالجمباز، كما أن هناك لاعبين استطاعوا إحراز مراكز متقدمة فى الرياضة والمشاركة الدولية فى البطولات وجهاز فنى مميز واتحاد الجمباز الذى يدعم اللاعبين بشكل كبير، هذه عوامل أدت إلى انتشار الجمباز فى مصر وتشجيع أولياء الأمور لإلحاق ابنائهم فى الجمباز.

وعن التمرين اليومى، قال إنه يتمرن مرتين فى اليوم الأول يبدأ بتمرين فى الساعة 10 صباحا والثانى مساءً وأحيانا ثلاث مرات فى اليوم قبل البطولات، مضيفا أن السر فى التفوق الرياضى لأى شخص، هو حب الخير للغير والالتزام الأخلاقى وتقديم المساعدة لأى شخص، لأن كل ما يقدمه من خير سيعود له، وسيجنى ذلك بشكل ايجابى فى حياته بالإضافة إلى التغلب على التحديات والإصرار على النجاح وعن المرحلة القادمة قال أنه سيشارك فى بطولات رياضية عالميا وسيحقق مراكز لأول مرة فى العالم وسيرفع اسم مصر فى كافة البطولات العالمية.