ضبط 100 طن قمح محلي و 5000 علبة سجائر بدون مستندات في كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط 100 طن قمح محلي بحوزة تاجر حجبهم، لبيعها في السوق السوداء، وضبط 5000 علبة سجائر بدون مستندات.

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية ،بأنه بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة متابعة توريد القمح المحلى لهذا الموسم، وبناء على قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بأن التوريد الزامى وفقا للمساحة المنزرعة، فشكل المحاسب عماد عبد الغنى حبيب،ن وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، حملة بإدارة تموين سيدي سالم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وتحت إشراف محمد عبد الكريم مدير ادارة تموين سيدي سالم واسفرت تحرير محضر جنحة رقم 19664، ضد "م ب أ"، لحيازته 100 طن قمح محلى بغرض بيعها في السوق السوداء، وتحرير محضر جنحه رقم 19665 ضد" ش أ ع" بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتحرير محضر جنحة رقم 19666 ضد" ه ف ح"، لحيازته 5000 علبة سجائر بدون مستندات،وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.