ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو من مخدر الشابو بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" فرع سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز جهينة غرب المحافظة وبحوزته كمية من مخدر الشابو بغلت 250 جرام وسلاح أبيض ومطواه وهاتف محمول وذلك بقصد الإتجار .

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بورو محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام المدعو حماده ا م م " 39 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز جهينة والسابق ضبطه وإتهامه في عدة قضايا أخرهم قضية " مخدرات " بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور وعقب استصدار اذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم في كمين أعد له بصنية كوبري أخميم / دائرة مركز أخميم وبحوزته كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 250 جرام ، مبلغ مالي 150 جنيهاً ، سلاح أبيض " مطواه " ، هاتف محمول

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق.