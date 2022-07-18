رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى شواطئ الإسكندرية فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من ( 1.5 : 2.5)، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء والأربعاء 20 يوليو الجارى، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.



وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد فى الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر فى الشواطئ التى تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.



وبدوره؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربى، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقى، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا فى شواطئ العجمى.



وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية. مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجرى الشواطئ لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجرى شواطئ العجمى كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتى تشكل خطورة على حياة المواطنين فى حال ارتفاع الأمواج.



وأضاف أنه تم توجيه مراقبى الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.