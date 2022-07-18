دفاع ضحايا حادث مصطفى هريدى: المتهم اعترف بالخطأ وقيادة السيارة بسرعة عالية

كتب أحمد الجعفرى

قال دفاع ضحايا حادث تصادم "الشيخ زايد"، والمتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، أن هناك قصور فى تحقيقات النيابة العامة، نتيجة عدم إجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة للمتهم.

وتابع الدفاع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جهات التحقيق اكتفت بسؤال المتهم عن تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وأجاب بالنفى.

وتابع الدفاع قبل بدء جلسة محاكمة المتهم والمنعقدة بمحكمة جنح الشيخ زايد، أنه لم يتم إرفاق نتائج تفريغ الكاميرات للحادث، نظرًا لبعدها عن موقع الحادث ب 10 أمتار.

واضاف، أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بقيادة السيارة بسرعة عالية بلغت 120 كم/ ثانية، وأنه اصطدم بالضحايا دون رؤيتهم.

وتنطلق بعد قليل أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدى فى اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته فى مدينة الشيخ زايد.