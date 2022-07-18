اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

دفاع ضحايا حادث مصطفى هريدى: المتهم اعترف بالخطأ وقيادة السيارة بسرعة عالية

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:19 م
دفاع ضحايا حادث مصطفى هريدى: المتهم اعترف بالخطأ وقيادة السيارة بسرعة عالية الفنان مصطفى هريدى- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال دفاع ضحايا حادث تصادم "الشيخ زايد"، والمتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، أن هناك قصور فى تحقيقات النيابة العامة، نتيجة عدم إجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة للمتهم.
 
وتابع الدفاع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جهات التحقيق اكتفت بسؤال المتهم عن تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وأجاب بالنفى.
 
وتابع الدفاع قبل بدء جلسة محاكمة المتهم والمنعقدة بمحكمة جنح الشيخ زايد، أنه لم يتم إرفاق نتائج تفريغ الكاميرات للحادث، نظرًا لبعدها عن موقع الحادث ب 10 أمتار.
 
واضاف، أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بقيادة السيارة بسرعة عالية بلغت 120 كم/ ثانية، وأنه اصطدم بالضحايا دون رؤيتهم.
 
وتنطلق بعد قليل أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدى فى اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته فى مدينة الشيخ زايد.
 
 

أخبار الحوادث

حادث تصادم

الشيخ زايد

جريمة قتل

كاميرا مراقبة

مصطفى هريدى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة