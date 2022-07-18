حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى أملاك الدولة في إدفو بأسوان

أسوان - صلاح المسن

واصلت الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمحافظة أسوان سواء البناء أو الزراعية أو الرى ، بجانب رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أسفرت عن تحرير 49 محضر إشغال ، بجانب 10 محاضر تعدى على الطريق العام ، بالإضافة إلى مصادر 280 من المضبوطات المتنوعة ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بإزالة تعديات لبعض المزارعيين على حرم مصرف حاجر السباعية بالتنسيق مع الإدارة العامة للرى والصرف بقطاع كوم أمبو وذلك على مساحة 350 متر طولى وسط مشاركة للعاملين ومعدات الوحدة المحلية حيث تم وضع الحدود بين حرم المصرف وأملاك المزارعيين عقب إنتهاء أعمال الإزالة .





