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تلاميذ رابعة ابتدائى يؤدون امتحان العلوم ومهارات مهنية دور ثان

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:35 ص
تلاميذ رابعة ابتدائى يؤدون امتحان العلوم ومهارات مهنية دور ثان تلاميذ الصف الرابع الابتدائى
كتب محمود طه حسين

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بدأ تلاميذ الصف الرابع الابتدائى، صباح اليوم الاثنين، أداء امتحانات الدور الثاني فى مادتى العلوم ومهارات مهنية، فيما أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي "الدور الثاني - يوليو 2022"، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.
 
ووفقًا للجدول، تبدأ الامتحانات الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022، ولمدة 5 أيام.
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات في الدور الأول، فيما يتعلق بعدد الأسئلة فى كل مادة وإجراءات عقد الامتحانات، مشددة على أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا خاصة بعد ظهور الموجه السادسة من فيروس كورونا.
 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

امتحان الدور الثاني الرابع الابتدائي

اخبار مصر



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