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التعليم تعلن رابط الاستعلام على نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائى

الأحد، 17 يوليه 2022 03:05 م
التعليم تعلن رابط الاستعلام على نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة مركز المعلومات (خدمات ولي الأمر) .
 وهو https://kg.emis.gov.eg/

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق من جمع تبرعات من أولياء أمور الطلاب الملتحقين بالعام الدراسى الجديد بالصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال، مشددة على أن التبرعات محظورة وأى مدرسة تطلب من ولى الأمر تبرعات يعد مخالفة للقانون وتعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد وأيضا رياض الأطفال.

وأشارت إلى أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لايقل عن (ست سنوات ) ولا يزيد على ( تسع سنوات ) أما سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن ( أربع سنوات ) ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 6/ 7/ 1989، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، و يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة ( القبول النهائي  و بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه .

 
 
 
 

التربية والتعليم

رابط الاستعلام على نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي

التقدم للصف الاول الابتدائي

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