بتعاني من التهاب اللثة ووجع الأسنان.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

كتبت رشا مراد

يعتبر نزيف اللثة من علامات مرض التهاب اللثة الشائع بين الناس، ويُعرف بأنه تهيج واحمرار في اللثة، حيث تتراوح أعراض نزيف اللثة بين الاحمرار البسيط والألم الحاد الذي عادةً يمتد إلى الأسنان، وفي التقرير التالي نقدم إليك أبرز النصائح للتغلب على التهاب اللثة والأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

اللثة السليمة عادة ما تتميز باللون الوردي أو المرجاني الفاتح، ولكنها يمكن أن تحتوي على أصباغ أخرى وتتعرض للالتهاب نتيجة تجمع طبقة البلاك على الأسنان، ويكون التهاب اللثة والنزيف المصاحب له عرض جانبي لبعض الأمراض، مثل:

السكرى

السرطان

نقص المناعة الذاتي

الوراثة

وتعلب دورًا مهمًا عندما تصاب بالتهاب اللثة ونزيفها، حيث إن الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض التهاب اللثة لأسباب وراثية هم أكثر عرضة بستة أضعاف للإصابة بالتهاب اللثة.

نصائح للتغلب على التهاب اللثة

تنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة

يساعد تنظيف الأسنان باستخدام الخيط أو الفرشاة على إزالة بقايا الطعام وبكتيريا البلاك من المناطق التي يصعب الوصول إليها، فعليك بتنظيف أسنانك بالخيط مرتين يوميًا، ويفضل قبل تنظيفها بفرشاة الأسنان.

المأكولات الغنية بالكربوهيدرات

تشكل المأكولات الغنية بالكربوهيدرات والسكريات، الغذاء الرئيس للبكتيريا التي تنمو داخل الفم.

فوائد الأغذية الغنية بالألياف

تناول الأغذية الغنية بالألياف وفيتامين ج، حيث إن الألياف تقوي أربطة اللثة وتدعمها، ويقي فيتامين ج من ضعف أنسجة اللثة.

تجنب التدخين

لأن السجائر تحتوي على العديد من المواد الضارة التي تساعد على نمو البكتيريا اللاهوائية، وتضرّ بقدرة اللثة على التجدد أو التعافي الذاتي.

مضاعفات التدخين على اللثة والأسنان

عدم استجابة أدوية التهاب اللثة

نقص وصول الأكسجين الى اللثة

سرطان الفم

فقدان الأسنان