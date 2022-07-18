القومى للمرأة يهنئ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجديد

كتب: محمود راغب

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتور أحمد زايد عضو المجلس ومقرر لجنة التعليم لانتخابه لمنصب مدير مكتبة الإسكندرية خلفا للدكتور مصطفى الفقى، وذلك خلال اجتماع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها لانتخاب الدكتور أحمد زايد لإدارة واحدة من أهم وابرز المؤسسات الثقافيةفى مصر والعالم ، مؤكدة أنه قامة وقيمة علمية مصرية وعالمية كبيرة ، مضيفة أنه منصب مستحق لتاريخه المشرف فى إثراء الثقافة والمعرفة والفكر ، معربة عن خالص تمنياتها له بالنجاح والتوفيق في الفترة المقبلة.

يذكر أن انتخاب الدكتور أحمد زايد مديرا لمكتبة الإسكندرية جاء خلال اجتماع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وأعضاء مجلس الأمناء حضورًا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد زايد هو أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، والمجلس القومى للمرأة، وشغل عدة مناصب هامة منها عميد كلية الآداب الأسبق، ومدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالكلية، زرئيس مجلس العلوم العلميّة بأكاديميّة البحث العلمي والتكنولوجيا، وعضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، ونائب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع ، وقد أصدر عددًا من الكتب والمقالات العلمية والصحفية والكتب المترجمة.