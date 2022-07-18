اليوم السابع
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القبض على هارب من 46 سنة سجن في القاهرة

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:09 ص
القبض على هارب من 46 سنة سجن في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (33) قطعة سلاح نارى، (83) قضية مخدرات وتنفيذ (40286) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 7 متهمين لأحدهم معلومات جنائية  وتنفيذ (2346) حكم قضائى متنوع.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) ، والمطلوب التنفيذ عليه فى (90) حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيكات – سرقة تيار كهربائى - مبانى"  بإجمالى عقوبات حبس (46) سنة و 6 أشهر.
 

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