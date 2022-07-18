اليوم السابع
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الرئيس السيسي: المجتمع المدنى سيلعب دورا مهما فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:16 م
الرئيس السيسي: المجتمع المدنى سيلعب دورا مهما فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجتمع المدني يلعب دورا مهما وسيلعب هذا الدور في مؤتمر المناخ "COP 27" بشرم الشيخ، "ونحن سوف نسمح لمنظمات الشباب بالمشاركة في المؤتمر وحضوره وسوف نخصص أماكن محددة لهم للتعبير عن مخاوفهم ووجهات نظرهم".

 

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة رفيعة المستوى على هامش حوار بطرسبرج للمناخ المنعقد حاليا في برلين: "أريد أن أقول أن الاستعداد أمر مهم للغاية، وأنا واثق من أننا قادرون على الاستجابة لهذه الأزمة بالاستعداد، انظروا لقد اجتمعنا هنا معا لمناقشة هذه القضايا، وقدمنا مقترحات وعقدنا اجتماعات من هذا النوع، وكل ذلك يثبت أن إرادة البشر هي التي تجعلنا نواجه هذه التحديات التي من صنع البشر، كنتيجة لما اخترعه الإنسان وأعتقد أننا قادرون على حل المشكلة ونتمنى القيام بذلك".


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