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البيت الأبيض: سنساعد أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي بسرعة

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:06 م
البيت الأبيض: سنساعد أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي بسرعة البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إنهم سيساعدون أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي بسرعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن قطع روسيا للغاز عن أوروبا خطوة متوقعة، موضحا أن روسيا مسؤولة عن أزمة سوق الطاقة في العالم.

وفى وقت سابق قرر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، تكليف النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات فاسيل ماليوك، بأداء مهام رئيس الجهاز مؤقتا.

وأصدر الرئيس الأوكرانى، اليوم الاثنين، مرسومًا جاء فيه: "يُكلف فاسيل ماليوك، النائب الأول لرئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، بأداء مهام رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا بصفة مؤقتة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

ويأتي ذلك بعد يوم من صدور قرار زيلينسكى بإقالة رئيس الجهاز إيفان باكانوف، وعزل إيرينا فينيديكتوفا من منصب المدعي العام.


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