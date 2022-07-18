البنجر الخضار المثالى لتقليل ضغط الدم.. اعرف فوائده الصحية

كتبت ميرفت رشاد

يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم ، مما يعرضهم لخطر متزايد مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويحاول العديد من الأشخاص خفض ضغط الدم لديهم للمساعدة في الحد من مخاطر هذه الآثار القاتلة المحتملة، تتضمن بعض التوصيات المجربة والصحيحة لإدارة ضغط الدم الحد من تناول الصوديوم ، وممارسة الرياضة ، واتباع نظام DASH الغذائي ، أو الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم الغذائي.يتم تشجيع الأشخاص على تناول العديد من الأطعمة الصحية للقلب ، بما في ذلك الخضروات، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



كيف تلعب الخضروات دورًا في تنظيم ضغط الدم؟ عادة ما تكون الخضروات ممتلئة بالعناصر الغذائية الصحية الداعمة لضغط الدم (مثل الألياف) ومنخفضة الصوديوم بشكل طبيعي، أنواع معينة من الخضار هي أيضًا مصادر طبيعية للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم: ثلاثة معادن تم التأكيد عليها في النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم الغذائي ، حيث أن تناولها بكميات كافية يساعد في دعم ضغط الدم الصحي .

إن تناول المزيد من الخضروات بغض النظر عن نوعها هو دائمًا فكرة جيدة ،ولكن إذا كنت تبحث عن أفضل الخضروات رقم 1 لتضمينها في نظامك الغذائي الصحي لضغط الدم ، فإن البنجر يستحق الجائزة الكبرى.



البنجر هو الخضار رقم 1 لضغط الدم الصحي حلوة بشكل مدهش ، ملونة بشكل جميل ، ومتعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ، قد لا تكون الخضروات المحببة التي تمثل النجم الساطع للسلطات المقترنة بجبن الماعز ، واللفائف ، وحتى بعض العصائر الفاخرة ، في قمة اهتماماتك عند التفكير في الطعام الذي يجب تناوله عند محاولة الاحتفاظ به، ضغط دمك صحي ، يعتبر البنجر من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. لماذا البنجر؟ لا يقوم البنجر فقط بفحص العديد من الصناديق عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الصحية للقلب ، بما في ذلك كونها منخفضة بشكل طبيعي في الصوديوم وخالية من السكريات المضافة وخالية من الدهون المشبعة ، ولكنها تحتوي على عدد كبير من العوامل المهمة الأخرى التي تفي بالإرشادات عند اتباع الإرشادات. نظام DASH الغذائي ، بما في ذلك كونه مصدرًا لأهمية معادن الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم .

يحتوي البنجر أيضًا على النترات الغذائية: وهي مواد كيميائية طبيعية يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم. أكسيد النيتريك هو موسع للأوعية ، وهو مادة كيميائية تعمل على إرخاء العضلات الداخلية للأوعية الدموية وتعزز زيادة تدفق الدم. في المقابل ، يمكن أن تساعد موسعات الأوعية مثل أكسيد النيتريك في خفض ضغط الدم .

في التجارب السريرية ، أظهرت البيانات أن شرب عصير الشمندر المصنوع من بنجر حقيقي قد يساعد في خفض ضغط الدم. أظهرت مراجعة منهجية وتحليل تلوي نُشر في Frontiers in Nutrition أن شرب عصير البنجر خلال فترة تتراوح من 3 إلى 60 يومًا يحسن ضغط الدم الانقباضي بين الأشخاص الخاضعين للدراسة.

ووفقًا لنتائج تجربة عشوائية متقاطعة نُشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية ، فإن تناول الخضروات الغنية بالنترات ، مثل البنجر ، كان له تأثير إيجابي على قياسات ضغط الدم بين الشباب.