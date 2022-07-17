‫إزالة تعديات بالبناء على نهر النيل فى محافظة سوهاج

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل لمحافظة سوهاج حملة لإزالة التعديات تم خلالها ازالة مخالفتين بناء من البلوك الأبيض ومونه الاسمنت بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج .

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات علىالمجارىالمائية ، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكالالتعدى على المجارى المائية أو أملاك الرى ،

أضاف عبد العاطى أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمانتوفيرالإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

أوضح عبد العاطى أنه تم إزالة 59 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.50 مليونمترمربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.