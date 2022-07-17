وفاة ملاحظ بالثانوية العامة قبل بدء الامتحانات في محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

نعى الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وجميع العاملين بتعليم بورسعيد، شهيد الواجب حسن أحمد محمد عبد الستار من محافظة الإسماعيلية، ملاحظ إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات الذى توفاه الله صباح اليوم.

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، اليوم الأحد، إن الملاحظ قد توفي قبل بدء أعمال إمتحانات اليوم الأحد. ودعوا الله عز وجل أن يتغمده برحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التصدى للغش ومنع دخول أى أجهزة داخل اللجان.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع إلى لجان السير، وشددت على رؤساء اللجان بعدم فتح المظاريف إلا فى المواعيد المحددة لتوزيع الأسئلة على الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى اليوم الأحد 17 يوليو 2022 طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان فى مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

وتوافد طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، على لجان الامتحانات، فى خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك لأداء امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة للشعبة العلمية، ومادة الرياضيات البحتة الشعبة الرياضية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية ، وسط حالة من ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام اللجان، لمتابعة أداء امتحانات الثانوية العامة، رافعين أيديهم بالدعوات بالتوفيق لأبنائهم خلال أداء الامتحان، وأيضا وسط مجهود كبير من قبل رجال أمن القليوبية الذين يحرصون على توفير محيط هادئ بلجان امتحانات الثانوية العامة، حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء.