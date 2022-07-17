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للحاصلين على الشهادة الإعدادية..

مواعيد التقدم للصف الأول الثانوى العام والأوراق المطلوبة

الأحد، 17 يوليه 2022 02:00 ص
مواعيد التقدم للصف الأول الثانوى العام والأوراق المطلوبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للصف الأول الثانوى العام الدراسي المقبل 2022-2023، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، نقدم فى التقرير التالى الأوراق المطلوبة ومواعيد التقدم.
 
- أتاحت الوزارة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022 إمكانية التقديم عبر موقع التنسيق للثانوي العام.
 
- باب التقدم بدأ منتصف يوليو ومستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
- التقديم إلكترونيا عبر موقع تنسيق الثانوى العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
- الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي عبارة عن: 
 
- أصلا شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.
 
أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.
إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.
صورة بطاقة ولي الأمر.
- عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.
- شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
ملف ورقي للتقديم.

التربية والتعليم

التقدم للصف الاول الثانوي العام

اخبار التعليم

شروط التقدم للصف الاول الثانوي

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