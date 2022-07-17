مواعيد التقدم للصف الأول الثانوى العام والأوراق المطلوبة

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للصف الأول الثانوى العام الدراسي المقبل 2022-2023، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، نقدم فى التقرير التالى الأوراق المطلوبة ومواعيد التقدم.

- أتاحت الوزارة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022 إمكانية التقديم عبر موقع التنسيق للثانوي العام.

- باب التقدم بدأ منتصف يوليو ومستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

- التقديم إلكترونيا عبر موقع تنسيق الثانوى العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي عبارة عن:

- أصلا شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

- عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

- شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

ملف ورقي للتقديم.