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التعليم تتيح رابط تنسيق للثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية

السبت، 02 يوليه 2022 07:09 ص
التعليم تتيح رابط تنسيق للثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022،  تسجيل التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا، من خلال  الدخول على موقع التنسيق الرسمي من هنا https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
 
 
ويتم التسجيل من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، كما أن تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب، مع كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، و الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة ثم  الضغط على أيقونة ملء الرغبات، و اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، و الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، و الضغط على حفظ الرغبات.
 
 

التربية والتعليم

تنسيق الثانوى العام

رابط تنسيق الثانوى العام

رابط تحميل تنسيق الثانوى العام

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