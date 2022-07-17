محافظ الإسكندرية: 19 حالة غرق بالموسم الحالى ونطالب بنزول البحر فى المواعيد

عرض برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، تقريرا حول أراء المواطنين الذين يصطفون فى شواطئ الإسكندرية.

فيما قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: "مفيش متر واحد هينقص من شواطئ إسكندرية"، موضحا أن نفق 45 الذى أثار الجدل مؤخراً يعتبر شرياناً هاماً لأهالى محافظة الإسكندرية وسوف يحل أزمات مرورية فى هذه المنطقة وسوف يسهم فى توسعة الكورنيش وسيقيم ممشى هام للسكان ورغم صغره حيث لا يتجاوز 250 متراً لكنه سيكون ممشى سياحى هام.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن 19 حالة غرق فى الموسم الحالي، متابعًا: "نتعاقد مع عدد كاف من المنقذين، لافتا إلى أنه بعد الغروب المنقذين محدش بيشوف الناس اللى بيسبحوا فى البحر".

وتابع محافظ الإسكندرية: "نطالب المواطنين بالنزول إلى البحر فى المواعيد المحددة، وخصصنا شاطئا مجانيا فى منطقة الأنفوشي.. وخصصنا موقعا لذوى الهم، قررنا إغلاق ماسورتين صرف صحى فى منطقة أبوتلات".