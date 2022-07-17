اليوم السابع
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مجلس الأمن الروسي: الأوكرانيون ليسوا أعداء لروسيا

الأحد، 17 يوليه 2022 04:58 م
مجلس الأمن الروسي: الأوكرانيون ليسوا أعداء لروسيا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف
أ ش أ

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد أن الأوكرانيين ليسوا أعداء لروسيا، ولكن الأوساط القومية في سلطات كييف تشكل تهديدا لأمن روسيا القومي.


وأضاف مدفيديف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن : "الأوكرانيون ليسوا أعداء لنا على الإطلاق - بل الذين هم في السلطة هناك، من قوميين متعصبين، يشكلون تهديدا لأمننا وأمن سكان دونباس".


وأشار إلى أنه في العقود الأخيرة، لم يرغب أحد في الاستماع إلى مخاوف روسيا بشأن توسع الناتو، وأن القيادة الأوكرانية رفضت حل النزاع في دونباس.
وذكر مدفيديف أن الذين يعتقدون أن القرم ليست روسية يشكلون كذلك "تهديدا منهجيا" بالنسبة لروسيا.


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