مؤسسة الكلى الوطنية الأمريكية: نظام DASH الغذائى الأفضل لمرضى الكلى

تعد أمراض الكلى مشكلة متنامية في العديد من البلدان، ويعاني الكثير من الناس من الألم وعدم الراحة من هذا المرض بشكل يومي، إذا تضررت كليتك ، فلن تتمكن من تصفية الدم بشكل صحيح ، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة والكثير من الألم الجسدي، يحدث مرض الكلى في خمس مراحل، تتعامل المراحل الثلاث الأولى مع تلف خفيف إلى متوسط في الكلى ، مما يعني أن الكلى لا تزال قادرة على العمل بشكل طبيعي، في المرحلتين 4 و 5 ، يصبح الضرر أكثر شدة وتزداد احتمالية تعرض الكلى للفشل ، وفى السطور القادمة سنوضح أفضل نظام غذائى أوصت به مؤسسة الكلى الوطنية الأمريكية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
أفضل عادات الأكل:
يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي الأشخاص المصابين بأمراض الكلى في الحصول على المزيد من الطاقة ، والمساعدة في منع العدوى ، والمساعدة في وقف تطور مرضهم.
نظرًا للدور المهم الذي يلعبه الغذاء والتغذية في علاج أمراض الكلى المزمنة ، يكرس الباحثون وقتهم وجهودهم لإيجاد أفضل نظام غذائي وأنماط غذائية يمكن أن تساعد، في غضون السنوات القليلة الماضية ، دخلت مؤسسة الكلى الوطنية في شراكة مع أكاديمية التغذية وعلم التغذية لتحديث إرشاداتها الخاصة بالتغذية لمن يعانون من أمراض الكلى تسمى هذه الإرشادات " دليل الممارسة السريرية لمبادرة جودة نتائج أمراض الكلى (KDOQI) للتغذية في مرض الكلى المزمن".
النظام الغذائى DASH:
وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية الأمريكية ، فإن تناول نظام غذائي نباتي يتكون من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات قد يكون أحد أفضل الطرق للعناية بصحة الكلى.
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