لجنة التقلبات المناخية بالزراعة تقدم نصائح للمزارعين لمواجهة ارتفاع الحرارة

كتبت ـ أسماء نصار

اجتمعت لجنة متابعة التقلبات المناخية ، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وأصدرت تقريرها عن الفترة من 17 – 30 يوليو، حيث من المتوقع اعتبارا من اليوم بداية تدريجية لموجة طويلة شديدة الحرارة خلال هذه الفترة وتتجاوز الحرارة الــ 40 °م في معظم المناطق تقريباً .

كما أن هذه الفترة هي تقريبا أهم فترة فى السنة بخصوص درجات الحرارة بالتحديد وهي فترة شهر أبيب 1738 (8 يوليو – 7 أغسطس 2022) ويميز هذا الشهر أنت من أشد شهور السنة حرارة حيث تبلغ درجات الحرارة أقصى شدتها.

1- محاصيل الخضر: تستمر درجة الحرارة فى الارتفاع مما يسمح بسرعة النمو للحاصلات وكذلك انتشار الحشائش والآفات.

2- المحاصيل الصيفية: تزيد حاجة الحاصلات الصيفية إلى الرى المتقارب، وقد تهب رياح ساخنة فتسبب بعض الضرر لمحصول القطن بسقوط بعض اللوز والوسواس وقد يصاب كذلك الأرز المتأخر ببعض الضرر ويتأثر كذلك تحجيم ثمار الزيتون، وقد تصاب ثمار المانجو بلسعات الشمس وثمار الرمان بظاهرة التشقق والتنحيس.

أهم الرسائل الزراعية الهامة:

1: لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) فى الخيار والطماطم والباذنجان الرش صباحاً بمحفزات النمو والاحماض الأمينية الحرة ووقف الآزوت وتكثيف إضافة نترات البوتاسيوم.

2: إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة ضد الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

3: محصولا الذرة والقطن، يتم إضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنيسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياه الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.

4: فحص الإصابة بدودة براعم الزيتون (فراشة الياسمين) على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

5: الريحان والبردقوش والعتر، للوقاية من أمراض أعفان التاج (مكان القرط) بعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش بأسبوع على الاكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم/ لتر ماء.

6: فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى.

7: إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب).

8: فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم إصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيؤ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة.

9: فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم اصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية" وخاصة الذرة الرفيعة .. وفي حالة وجود إصابات (فى الأعمار الصغيرة للذرة) يتم الرش (لمبادا 5% مع اسيتامبريد 70% أو ثيا ميثوكسام أو ميثوميل 90%.

10: مكافحة دودة ثمار القرعيات (خاصة الكوسة) باستخدام مبيد البروكليم مع لبمادا 5% أو مع دورسبان.

11: في ظل التأثير على تحجيم الثمار فلابد من دعم هذه العملية ((المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى)) من خلال الخطوات التالية بالترتيب:

زياده معدلات التسميد بها لنصل الى 10 لتر في الاسبوع للفدان بالمركبات التالية:

أولاً: تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + الماغنسيوم ( 1 كجم للفدان ) .

ثانياً: سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو / فدان لاى منهما مع الري ولمدة 2 رية متتالية..

ثالثاً: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين .. ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء . وفي الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة . كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3بتركيز 1% يؤدي إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة .

4: بساتين_المانجو: الاهتمام الزائد بمركبات عالي الماغنسيوم والمنجنيز وطبعا الكالسيوم في صورة "الفوسفيت" وذلك لالتئام الجروح الناتجة عن تشقق الثمار بسبب لسعة الشمس.

5: رش الثمار (فقط) ( المانجو – الرمان ) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً..