ما هو تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة؟

كتبت ــ أسماء نصار

قطاع الزراعة من القطاعات المتهمة بالتسبب في ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات رغم أن تأثيرها ضعيف وبنسبة لا تذكر، ويتم البحث عن آليات حقيقية لتنفيذها على أرض الواقع لكيفية دعم الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية ومنها مصر.

1- التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة سواء في زيادة التصحر وندرة الموارد المائية .

2-ارتفاع سطح البحر .

3-زيادة الأمراض العابرة للحدود.

4-تعرض صغار المزارعين للمخاطر وزيادة معدلات الفقر.

5-تأثر سلاسل إمداد الغذاء في الوقت الذي يعاني فيه العالم من الجوع وأزمة الغذاء.

6- تأثر الأنشطة الزراعية فى المناطق الساحلية والهشة ولذلك يجب البحث عن آليات لتمكين هذه الفئات من الصمود.