اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 02:22 م
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غرق طفلين شقيقين خلال السباحة فى نهر النيل بالجيزة

الأحد، 17 يوليه 2022 01:28 م
غرق طفلين شقيقين خلال السباحة فى نهر النيل بالجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طفلين شقيقين للغرق في نهر النيل بالجيزة، حيث توجها للاستحمام بالنيل إلا أنهما غرقا لعدم إجادتهما السباحة، وتم انتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلين شقيقين بنهر النيل. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين.
 
وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن الطفلين توجها للاستحمام بنهر النيل إلا أنهما تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة. 
 
 
وعقب اكتشاف أفراد أسرتهما اختفاءهما، بحثوا عنهما حتى توصلوا إلى تعرضهما للغرق، وبعد عمليات بحث عنهما تم انتشال الجثتين، وقررت النيابة التصريح بدفنهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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