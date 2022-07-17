اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 09:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خروج 8 مصابين بحادث سقوط كوشة عروسين في بيارة صرف صحي من مستشفى دشنا بقنا

الأحد، 17 يوليه 2022 09:36 ص
خروج 8 مصابين بحادث سقوط كوشة عروسين في بيارة صرف صحي من مستشفى دشنا بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خرج 8 مصابين من مستشفى دشنا في قنا، بعد تلقيهم العلاج، إثر إصابتهم بجروح وكدمات في الجسم، بعد سقوط كوشة زفاف في بيارة للصرف الصحي بقرية أولاد أبو إسماعيل في قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة، سمر محروس عبد العظيم، 22 عاما، وقمر أبو السعود عبيد، وشقيقتيها هاجر 12 عاما، وهناء 4 أعوام، و رحمة فاوي على، 18 عاما، وشيماء محمود أحمد 18 عاما، وسلوى سعودي عبيد، 17 عاما، إثر سقوط كوشة عروسين في بيارة صرف صحي، بقرية أولاد إسماعيل، بقرية السمطا بحري.

تم نقل المصابات إلى دشنا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


اصابة سيدات بقنا

سقوط كوشة عروسين

قرية ابواسماعيل

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة