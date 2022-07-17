خروج 8 مصابين بحادث سقوط كوشة عروسين في بيارة صرف صحي من مستشفى دشنا بقنا

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة، سمر محروس عبد العظيم، 22 عاما، وقمر أبو السعود عبيد، وشقيقتيها هاجر 12 عاما، وهناء 4 أعوام، و رحمة فاوي على، 18 عاما، وشيماء محمود أحمد 18 عاما، وسلوى سعودي عبيد، 17 عاما، إثر سقوط كوشة عروسين في بيارة صرف صحي، بقرية أولاد إسماعيل، بقرية السمطا بحري.

تم نقل المصابات إلى دشنا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.