اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 12:53 م
أكرم القصاص
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ561 مليون حالة

الأحد، 17 يوليه 2022 12:36 م
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ561 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم ارتفعت إلى 561 مليونا و998 ألفا و726 إصابة.

 

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و368 ألفا و826 حالة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 89.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.2 مليون حالة.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 675 ألفا و295 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و709 حالات.

 


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كورونا

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