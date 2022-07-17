امتحان الجيولوجيا 2022 .. محافظا المنيا وبنى سويف يتابعان امتحانات الثانوية العامة

المحافظات - حسن عبد الغفار - هانى فتحى

تابعا محافظا المنيا وبنى سويف، امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من اللجان، اليوم الأحد، حيث تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من اللجان بمركز ابوقرقاص، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

تابع "القاضي" سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات والتي تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

رافق المحافظ، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص.

أشار المحافظ، إلى أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

هذا ويؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألف و98 طالب وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز.