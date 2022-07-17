امتحان الجيولوجيا 2022 .. محافظا المنيا وبنى سويف يتابعان امتحانات الثانوية العامة

تابعا محافظا المنيا وبنى سويف، امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من اللجان، اليوم الأحد، حيث تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من اللجان بمركز ابوقرقاص، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
تابع "القاضي" سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات والتي تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.
رافق المحافظ، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص.
أشار المحافظ، إلى أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.
هذا ويؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألف و98 طالب وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز.
وطبقاُ للتقرير الذي أعده وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد عبد التواب، فقد أدى الطلاب " اليوم " الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع للقسم الأدبي بنسبة حضور 99% ،و مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لشعبة العلوم ، والتفاضل والتكامل لطلبة الرياضة ، بنسبة حضور 98% للعلمي بشعبتيه،حيث تختتم الامتحانات الخميس المقبل
وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ توجيهات المحافظ ، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات ، والاطمئنان على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة ،ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أية مستجدات ،منوهاً عن انتظام الطلاب بمقار اللجان، وتمت متابعة أعمال الامتحانات أولاً بأول ولحظة بلحظة من الصباح الباكر والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة في الوقت المحدد لها والتواصل مع غرف العمليات بالوزارة والمحافظة وغرف الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها
كما تم التأكيد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء أعمال الامتحانات، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان
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