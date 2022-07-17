اليوم.. معهد إعداد القادة ينظم فعاليات فوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة

كتب ـ محمد صبحى

ينطلق اليوم الأحد بالمدينة الشبابية ببورسعيد، فعاليات فوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة ويعقد تحت شعار.. منارات الحياة، والذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

ومن المقرر أن ينظم المعهد نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطنى للتغييرات المناخية، وذلك خلال الفترة من 17 يوليو 2022 إلي 20 يوليو 2022، ويأتى ذلك تزامنا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور كريم همام مدير المعهد، أن العالم في الآونة الأخيرة يتعرض لكثير من التغيرات وكانت التغيرات المناخية أبرزها لما لها من أثر كبير فى تغيير نمط الحياة وتأثيره على العالم سياسيا وبيئيا واقتصاديا، وهو أمر ضروري والاهتمام به يجب أن يكون في المقام الأول وفى صدارة الأولويات، ومن هنا يأتى دور شباب الجامعات المصرية، والاستفادة من فكر الشباب فى بلورة السياسات في مجال تغير المناخ.

ويتضمن برنامج هذا الفوج مجموعة من المحاضرات التوعوية عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات وتصحيح الفكر المتطرف، بجانب ورش العمل النقاشية بين طلاب الجامعات حول الظواهر المختلفة التي تؤثر على المناخ، بالإضافة إلى عمل نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لعرض المشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، والخروج بتوصيات، كما يتضمن الفوج أنشطة مختلفة، وتختتم فعاليات الفوج بالحفل الختامي وتوزيع الشهادات.